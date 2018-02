Amerikaanse commentator: 'Schaatsen heel belangrijk vervoermiddel in Amsterdam'

Een commentator van de Amerikaanse zender NBC legt tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen aan de kijkers uit waarom de Nederlanders zo goed zijn in schaatsen. En dat heeft alles van doen met de Amsterdamse grachten...

Als de Nederlandse sporters tijdens de openingsceremonie de arena betreden voelt een Amerikaanse commentator zich geroepen tot het geven van een geschiedenislesje. Want, wáárom zijn die Nederlanders toch zo goed in schaatsen?

'Omdat schaatsen een belangrijk vervoermiddel zijn in een stad als Amsterdam, die onder zeeniveau ligt', vertelt ze. Het fragment, dat inmiddels veel gedeeld wordt op social media, gaat verder: 'Zoals jullie allemaal weten zijn er veel grachten die dicht kunnen vriezen in de winter. Zo lang als de grachten bestaan schaatsen de Nederlanders er op om van a, naar b te komen, om wedstrijdjes te doen en gewoon voor de lol.'

You just can't make this up.



NBC opening ceremony coverage. Katie Couric talks about why The Netherlands is so good at speed skating as The Netherlands enters the stadium.



And this folks is why Americans are less bright about the rest of the world as they spread fake news! pic.twitter.com/7YC5deTl2w