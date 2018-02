Stroperig Ajax heeft moeite met laagvlieger Twente: 2-1

Hoewel Ajax zondagmiddag uit de startblokken schoot, raakte het de bezieling kwijt in het duel tegen Twente. Het werd 2-1 in de Arena.

Ajax begon stormachtig en wist Twente in de openingsfase volledig onder de voet te lopen. Neres bewaarde het overzicht en vond Van de Beek, die op zijn beurt Kluivert bediende voor wie het eenvoudig binnentikken was. Slechts 179 seconden waren nodig voor de openingstreffer - een seizoensrecord.

Lees ook: 'FC Barcelona wil zich verjongen met Matthijs de Ligt'

Ajax wilde het duel vervolgens snel op slot gooien, maar twee grote kansen voor Donny van de Beek werden niet verzilverd en Huntelaar stuitte op doelman Drommel. Twente kreeg ondertussen langzaam maar zeker meer grip op het duel, maar echt grote kansen bleven uit voor de Tukkers.

Gelijkmaker

Dat veranderde in de tweede helft. In de 54ste minuut etaleerde Tom Boere het verzet uit Enschede. Onana redde, maar door een gebrekkige verdediging wist Twente twaalf minuten later wel te scoren. Adnane Tighadouini maakte de gelijkmaker.

Voormalig chef-d'équipe Davy Klaassen en Twente-trainer Gertjan Verbeek, de geschorste trainer van Twente, zagen vanaf de tribune hoe Ajax na de treffer van Tighadouini weer wakker werd en dankzij een strafschop weer op voorsprong kwam. Schöne benutte de door Ziyech versierde penalty en zette Ajax op 2-1.

Lees ook: Oud-tennisser Jan Siemerink is nieuwe teammanager Ajax

In de slotminuten zette Twente nog aan, maar vergeefs. Ajax gaf de drie punten niet meer uit handen en tekende, met matig voetbal, voor de derde zege op rij.