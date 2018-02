ME doorzoekt bosjes Zuidoost na schietpartij

In Zuidoost hebben leden van de mobiele eenheid zondagmiddag gezocht naar sporen na een eerdere schietpartij.

In de omgeving van het Maarsenhof doorzochten ME-leden onder meer een bosschage. Aanleiding voor de zoektocht is een schietpartij. Vrijdagavond ontstond er, even na 22.30 uur, een ruzie voor een woning aan het Maarsenhof. Die ging tussen twee mannen en de bewoner van het pand. Na een woordenwisseling werd er geschoten.

Toegesnelde agenten konden ter plaatse een 24-jarige Amsterdammer aanhouden. Een tweede verdachte, een eveneens 24-jarige inwoner van Zwanenburg, werd later door een arrestatieteam aangehouden op de Basisweg in Sloterdijk. Het gaat om twee 'bekenden van de politie'.

Vorige maand werd er ook al geschoten in het Maarsenhof. Toen viel er wel een gewonde.