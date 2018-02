Kunstproject moet toeristen in aangenamer daglicht zetten: 'we zien nu alleen rolkoffers'

Menig Amsterdammer ergert zich aan toeristen en ook in de verkiezingscampagne is het een belangrijk thema. Kunstenaar Jan Hoek wilde het toeristenprobleem een keer van de andere kant benaderen. Samen met 130 studenten trok hij de stad in om de irritaties op een creatieve manier weg te nemen.

Jan Hoek werd zelf als bewoner van de Nieuwezijds Voorburgwal ook gek van alle bezoekers: 'Het was een soort zombie-invasie van toeristen die de hele dag met z'n allen rond mijn huis liepen met hun koffer.'

Rolkofferstrook

'We hebben het idee dat het een invasie is van precies inwisselbare mensen wat eigenlijk krankzinnig is. Eigenlijk halen we zoveel verhalen binnen met toeristen waar we gewoon niet meer over willen nadenken omdat we alleen nog maar die rolkoffer zien.'

En zo ontstond het project 'Me and the Tourist' waarmee 130 studenten de stad in trokken om iets met die irritatie te doen. Ze bedachten bijvoorbeeld een rolkofferstrook op het Damrak, een aparte strook op de stoep speciaal voor de lawaaierige koffers.

Tentoonstelling in hotels

Andere studenten trokken de stad in om toeristen op nieuwe manieren in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door middel van fotografie, video, tekening of performance. Zo maakten een aantal studenten een impressie van hoe toeristen een schilderij van Van Gogh ervaren na het nemen van drugs.

Vanaf 15 februari presenteren de beste studenten de resultaten in meerdere hotels verspreid over de stad. De toeristen die in deze hotels verblijven, krijgen op die manier te zien hoe er tegen hen wordt aangekeken. De hotels die meedoen zijn het Klink Hotel, Double Tree Hilton Hotel, Andaz Hotel, Lloyd Hotel, Q Hotel en The Student Hotel.

Bekijk hier de hele aflevering van Straten van Amsterdam over de Nieuwezijds Voorburgwal.