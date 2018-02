Overvallen ondernemer zoekt getuigen: 'Iemand moet die jongens hebben zien rijden'

Drie mannen hebben zaterdagmiddag een aanzienlijk geldbedrag gestolen bij een autobedrijf aan de Elektronstraat in West. Volgens eigenaar Bilal 'moet iemand de jongens hebben gezien'. Hij zoekt getuigen van het incident.

Het incident gebeurde rond 14.00, toen drie mannen op de straat voor het bedrijfspand met een (vermoedelijk) vuurwapen Bilal en zijn broer Mo bedreigde. 'Blijf staan', ik ga schieten', werd er gezegd. Het is niet vastgesteld of dit een echt wapen was.

De daders leken te weten waarnaar op zoek waren. Mo's schoudertas bevatte namelijk gespaard geld om nieuwe auto's aan te schaffen. Het gaat volgens Bilal om meer dan een maandomzet.

'Kenteken begint met ND'

De daders beroofden de twee broers en gingen er vervolgens vandoor met de auto van Bilals vader, een Volkswagen Passat uit 2002. Die is achtergelaten bij een tweede auto, een witte Mercedes A-klasse uit 2016. De eerste letters van het kenteken zijn vermoedelijk ND. Met die wagen, zijn de mannen ontkomen. De Volkswagen werd achtergelaten.

Volgens de ondernemer moeten het drietal hebben geweten dat een flinke som geld in het pand lag. Hij vermoedt dat de daders van Marokkaanse afkomst zijn, omdat hij ze Marokkaans met elkaar hoorde praten.

'Mensen renden weg'

'Ongeveer 10 mensen moeten hebben gezien wat er gebeurde. Mensen renden weg toen ze het pistool zagen', aldus de autoverhuurder, die hoopt dat getuigen zich zullen melden bij de politie.

De mannen zouden tussen de 20 en 25 jaar oud zijn, liepen een tijd nerveus in de omgeving rond en droegen alle drie capuchons. Bilal vermoedt dat de witte Mercedes een huurauto is.