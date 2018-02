Politieke Pride: festival staat dit jaar in teken van mensenrechten

In de Sugar Factory is zondagmiddag bekend gemaakt welke boten mee mogen varen met de jaarlijkse botenparade. Ook zijn de ambassadeurs en het thema uit de doeken gedaan.

In 2018 is het thema 'Heroes', en komt er meer aandacht voor de mensenrechten. Boten van Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens zijn bestempeld tot 'parels van de parade'.

De organisatie van de Pride (voorheen Gay Pride) is weleens verweten dat het feest te commercieel werd. Nu kiest het een politieke koers, mede vanwege zorgelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

'Elk jaar worden we weer geconfronteerd met allerlei vreselijke verhalen', aldus directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. 'Schendingen van mensenrechten, geweld tegen LHBT's, afnemende acceptatie in eigen land, vooroordelen en ongepaste grappen. Bij het organiseren van de Pride komt dit allemaal samen. Het lijkt helaas elk jaar erger te worden. Frustrerend, maar het geeft ook veel energie om door te gaan met wat we doen.'

Acht LHBT-ambassadeurs staan dit jaar extra in de schijnwerpers. De jongste van hen is transgender Loena Maas (20), de oudste is voormalig eigenaar van vrouwencafé Vivelavie, Mieke Martelhoff (70).

De Iraanse boot, die vorig jaar door mankementen niet kon meevaren, krijgt dit jaar een herkansing. 'In Iran riskeren homo's marteling en de doodstraf. Het is dus erg moedig en belangrijk dat deze boot meevaart door de Amsterdamse grachten', aldus Spee.

Het 9-daagse festival begint dit jaar op 28 juli, en duurt tot 5 augustus. Het hoogtepunt, de botenparade, vindt dit jaar plaats op 4 augustus.