Hoe serieus is 'natuuronderwijs' op de school van Teun van de Keuken?

Journalist Teun van de Keuken is deze week zelf een particuliere school begonnen, om het verschil met het reguliere onderwijs te laten zien. Maar hoe groot is de kans dat er straks ook echt lesgegeven gaat worden?

In de Vluchtheuvel, een tuinhuisje onder de aanvliegroute van Schiphol, krijgen - als het aan de programmamaker ligt - leerlingen binnenkort les in 'natuuronderwijs'.

Journalistiek doel

Van de Keuken, journalist van het programma KRO-NCRV-programma De Monitor, wil met de school vooral aantonen hoe makkelijk het is om een school op te richten: 'Je hebt helemaal geen onderwijsplan nodig. Je hebt eigenlijk helemaal geen visie op onderwijs nodig. Het enige wat je moet doen is een locatie hebben en je vervolgens aanmelden bij het ministerie.'

De Vluchtheuvel is enkele weken geleden officieel aangemeld. 'Ik heb net een brief binnen gekregen van het ministerie van OCW. We kunnen van start.'

Bij de nieuwe school hebben zich al enkele leerlingen en docenten aangemeld. 'Bij regulier onderwijs moeten er altijd mensen voor de klas staan met een lesbevoegdheid. Bij particulier onderwijs moet er bij zo'n hele school één iemand in het hele gebouw aanwezig zijn met lesbevoegdheid.'

'Dezelfde ellende'

Binnenkort komt de onderwijsinspectie bij de school langs voor een kennismakingsgesprek. Een half jaar later vindt pas de eerste echte inspectie plaats. Maar hoe serieus is dit initiatief?

'Ik ga niet zomaar een school beginnen en kinderen in dezelfde ellende storten die ze bij ander particulier onderwijs aantreffen. Het gaat mij er vooral om, om te laten zien hoe makkelijk het kan en hoe die inspectie werkt. Niet zozeer om hier kinderen daadwerkelijk les te gaan geven. Die kans is waarschijnlijk klein.'