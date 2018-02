Baudet: uitspraken nummer 2 'onhandig maar geen racisme of discriminatie'

Thierry Baudet heeft in een nieuwsbrief aan Forum voor Democratie-leden de uitlatingen van zijn nummer 2 in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing, afgezwakt. 'Handig zijn de uitspraken van Yernaz wellicht niet, maar discriminatie of racisme lezen wij er zeker niet in', schrijft Baudet.

Ramautarsing deed zijn uitspraken in een interview met Brandpunt in de zomer van 2016. Daarin zei hij dat wetenschappelijk is aangetoond dat IQ en afkomst met elkaar verband houden.

In het debat in de Balie, afgelopen zaterdag, zei Baudet dat afkomst 'een van de factoren' is die IQ bepaalt. 'Net als voeding, onderwijs, et cetera'. De veelbesproken uitspraak wordt door velen uitgelegd als racisme, zelf ziet de partij dat niet zo.

Verder schrijft partijvoorzitter Baudet dat 'Forum voor Democratie afstand neemt van elke vorm van racisme en discriminatie, wij staan voor een open samenleving waarin iedereen wordt beoordeeld op individuele kwaliteiten, niet op huidskleur, ras, geslacht, seksuele geaardheid, etc'.

Partijdemocratie

De partij kwam de afgelopen week in opspraak, nadat het twee leden (oud-VVD'ers) royeerde en anderen zelf opstapten. Er zou een gebrek zijn aan democratie en kritische geluiden worden in de wind geslagen.

'Onverholen racisme'

Baudet heeft inmiddels ook faam buiten de landsgrenzen. Afgelopen weekend werd de partij onder de loep genomen in een artikel van de conservatieve Duitse krant Süddeutsche Zeitung. De krant beticht Baudet en de zijnen van 'onverholen racisme', dat zelfs Geert Wilders te ver gaat.