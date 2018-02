Klaas-Jan Huntelaar: 'Ze kwamen echt om er een gelijkspelletje uit te slepen'

Ajax won vanmiddag in de Arena met 2-1 van Twente. De drie punten zijn binnen maar na een vliegende start zakte het spel na tien minuten in.

Twente scoorde in de tweede helft de gelijkmaker waarna Ajax door een strafschop weer op voorsprong kwam. Na de wedstrijd sprak AT5 met Klaas-Jan Huntelaar en Joël Veltman.

Twente voor 'gelijkspelletje'

Volgens Huntelaar speelde Twente vooral op de counter: 'Twente stond soms met zes man op rij te verdedigen dus ze kwamen echt om er een gelijkspelletje uit te slepen. Na onze goal moesten zij wel iets meer doen.'

Lees ook: Stroperig Ajax heeft moeite met laagvlieger Twente: 2-1

Een aantal mensen ging er voor het einde van de wedstrijd al vandoor. 'Er zijn altijd mensen die eerder weggaan, die niet in de file willen staan of wat dan ook. Iedereen heeft zijn eigen keus daarin. We vinden het leuker als het publiek tot het eind blijft zitten.'

Het artikel gaat verder onder de video.

'Dommigheid van mij'

Veltman kijkt met gemixte gevoelens terug op de wedstrijd: 'Ik ben gematigd tevreden denk ik. Weliswaar drie punten, maar dat moet zeker beter.'

De 1-1 rekent de verdediger zichzelf aan: 'Het was slimmigheid van Boere en dommigheid van mij. We kunnen er kort of lang over praten maar hij deed het slim en ik moet niet het duel met hem aangaan.'