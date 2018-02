Maaltijdbezorger bedreigd met vuurwapen tijdens overvalpoging

De politie is op zoek naar een jonge man die met een vuurwapen een maaltijdbezorger probeerde te beroven. Dat gebeurde rond 20.15 uur in de Kinkerstraat in West.

De dader heeft geen buit kunnen maken en ging er op de fiets vandoor richting de Kosteverlorenkade. Volgens de politie leek hij erg jong.

De jonge man droeg een legerjas en had een muts op met een capuchon er overheen. Opvallend is dat hij een zwarte bezorgbox met zich meedroeg.