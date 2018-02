Steekpartij bij flat Kikkenstein in Zuidoost, dader voortvluchtig

Bij de flat Kikkenstein in Zuidoost is vanavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie was er sprake van een ruzie tussen twee mannen waarna één van de twee een mes tevoorschijn haalde.

Het incident vond plaats rond 23.00 uur. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatste. De man wordt in een ambulance behandeld.

De dader is er na het incident vandoor gegaan is nog steeds voortvluchtig. De recherche is ter plaatse om onderzoek te doen naar de steekpartij.