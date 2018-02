KNMI geeft code geel af vanwege gladheid

Zoals in vrijwel heel Nederland is ook in Amsterdam voorzichtig geboden op de weg. Sneeuw- en hagelbuien kunnen het wegdek zo glad maken, dat het KNMI code geel heeft afgegeven.

Omdat het kwik vanochtend nog rond het vriespunt schommelt, vriezen natte weggedeelten bovendien snel op. Code geel geldt tot 11.00, daarna zal de gladheid verdwijnen, zo verwacht het weerinstituut.

De VID verwacht dat de gladheid tot meer ongelukken zal leiden dan gebruikelijk in de ochtendspits. Om dat te voorkomen wordt er volop gestrooid, zoals te zien op onderstaande kaart.