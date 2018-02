Auto glijdt van talud en belandt in water langs Gooiseweg

Een automobilist is vannacht met auto en al in het water langs de Gooiseweg beland.

De man reed vanaf station Amstel richting de A10 toen hij rond 00.45 uur de macht over het stuur verloor. De auto gleed van een circa zeven meter hoog talud af en kwam in het water tot stilstand. Vermoedelijk heeft de gladheid een rol gespeeld bij het ongeluk, want kort daarvoor was het hard gaan hagelen.

Het voertuig is total loss, maar de bestuurder zou het ongeluk wonderwel zonder kleerscheuren hebben doorstaan. Volgens getuigen zou hij zelf het alarmnummer hebben gebeld om de hulpdiensten te mobiliseren.