Tweede week van proces tegen Holleeder van start

In de extra beveiligde rechtbank in Osdorp begint vandaag de tweede week van het monsterproces waarin Willem Holleeder terechtstaat voor vijf liquidaties waarbij zes doden en een gewonde vielen.

Waar de rechter hem vorige week vooral aan de tand voelde over de twee decennia van de Heinken-ontvoering (1983) tot de liquidatie van zijn zwager Cor van Hout (2003), staan vandaag de morgen de jaren tussen 2003 en 2006 centraal. Zo zullen de rechters hem ondervragen over de verklaringen die hij eerder aflegde, zowel schriftelijk in zijn cel als mondeling voor de rechter.

Lees ook: Proces tegen Holleeder start nu echt: komt 'de Neus' ooit nog vrij?

Tijdens de eerste dagen van het proces, begin vorige week, ontkende Holleeder betrokkenheid. Hij probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat hij niet een gevaarlijke crimineel, maar een familieman is. 'Holleeder presenteerde zichzelf als joviale vent met wie het goed toeven was. Met maar één doel: om zijn ware aard te verhullen', zei officier van justitie Sabine Tammes.

'Demythologisering'

Het imago van knuffelcrimineel is onterecht, zo betoogde Tammes. 'Er is niets 'tops' of 'knuffeligs' aan al die liquidaties die onrust hebben veroorzaakt. Deze zaak draait om de demythologisering van zijn persoon.'

Lees ook: Misdaadjournalist blikt vooruit op moordproces Holleeder: 'Hij wordt neergezet als seriemoordenaar'

In aanloop naar het meer dan zestig dagen tellende proces zei misdaadjournalist Harry Lensink tegen AT5 dat hij verwacht dat de kans klein is dat Holleeder na afloop nog vrij rondloopt. 'Zeker als je kijkt naar het recente verleden waarin vermeende handlangers al zijn veroordeeld voor dezelfde moorden. Zij hebben levenslang gekregen.'