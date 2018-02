Meerdere auto's door kogels geraakt in Slotermeer

Meerdere auto's in de Lex Althoffstraat in Slotermeer zijn vanochtend door kogels geraakt. De politie heeft twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, maar is nog op zoek naar een derde verdachte.

De politie kreeg vanochtend rond 10.50 uur een melding binnen van een schietpartij in de Lex Althoffstraat. Daarbij werd ook het signalement van een auto doorgegeven die door de verdachte werd gebruikt.

Die auto werd korte tijd later gezien aan de Oostoever bij de Sloterplas. Toen de politie de bestuurder een stopteken gaf, sprongen er twee personen uit. Zij sloegen te voet op de vlucht, waarna de politie waarschuwingsschoten loste. Kort daarna werden de twee aangehouden.

Derde verdachte

Een derde verdachte, de bestuurder van de auto, wist wel te ontkomen. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een getinte man in donkergrijze kleding. Wie hem ziet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

Onderzoek in de Lex Althoffstraat heeft inmiddels uitgewezen dat daar is geschoten. In meerdere auto's in de straat zijn kogelinslagen ontdekt. Er is niemand gewond geraakt.