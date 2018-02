Beeldmateriaal flink aantal bekende Nederlanders gestolen na Facebook-hack

Meerdere bekende Nederlanders zijn het slachtoffer geworden van een hacker. De 25-jarige man zou onder meer Facebook-accounts hebben gehackt en beeldmateriaal hebben gestolen.

Dat werd duidelijk tijdens de bekendmaking van de misdaadcijfers vanochtend. Het Openbaar Ministerie zegt hoog in te zetten op de aanpak van cybercrime en haalde het voorbeeld aan als één van de successen.

Lees ook: Aantal misdrijven gedaald maar incidenten wakkeren gevoelens van onveiligheid aan

Hoofdofficier Theo Hofstee bevestigt dat de man vorige maand is voorgeleid: 'We zijn hem eerder tegengekomen in een andere cybercrime-zaak'. Hij wordt er ook van verdacht de accounts van mensen die dichtbij BN'ers staan te hebben gekraakt. Op zijn telefoon werden enorm veel contactgegevens van bekende mensen aangetroffen.

Om welke beroemdheden het gaat is nog niet duidelijk en wil het OM uiteraard niet vertellen. 'Het gaat om een flink aantal bekende Nederlanders, zij zijn op de hoogte gesteld. Hij had beeldmateriaal in zijn bezit van die mensen.'

Wat hij precies van plan zou zijn geweest met die beelden, wil het OM ook niet loslaten. Hij zit in voorlopige hechtenis en het duurt volgens het OM nog wel even voordat zijn zaak voor de rechter komt.

Lees ook: Gegevens van 174.000 gebruikers Uber gestolen bij hack