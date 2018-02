Paul Simon geeft tweede afscheidsconcert in Ziggo Dome

Paul Simon geeft een extra concert in de Ziggo Dome. Zijn afscheidsoptreden op 7 juli stond al in de agenda, maar omdat de kaarten voor dat concert snel waren uitverkocht, plakt de Amerikaanse zanger er een dag later nog een show aan vast.

Concertorganisator Mojo laat weten dat de kaartverkoop voor het extra concert aanstaande woensdag om 10.00 uur begint. De 76-jarige zanger liet begin deze maand weten dat hij stopt met zingen en kondigde zijn afscheidstournee aan. Die tournee begint in mei in Canada en duurt twee maanden.

