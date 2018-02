Celstraf voor ex-militair na lekken vertrouwelijke informatie aan criminelen

Een 53-jarige ex-militair uit Amstelveen die tijdens zijn werk op Schiphol data uit systemen haalde en die doorspeelde aan criminelen, heeft daarvoor van de militaire kamer een celstraf van 106 dagen en een taakstraf van 80 uur gekregen.

De man is veroordeeld voor het schenden van het ambtsgeheim, zo valt te lezen op de website van de rechtbank in Arnhem. Hij wist dat de informatie die hij doorspeelde geheime informatie betrof, die niet mocht worden doorgespeeld aan derden.

Door die informatie door te spelen heeft de militair criminelen geholpen, zo oordeelt de militaire kamer. De rechtbank gaat er niet van uit dat de man onder zo'n druk is gezet dat hij daar geen weerstand aan kon bieden.

Nieuwe baan

Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke celstraf geëist van een jaar. Daar ging de militaire kamer niet in mee, onder meer omdat de man nooit eerder was veroordeeld en hij zijn baan al was kwijtgeraakt. Bovendien heeft de man 'z'n leven inmiddels weer op de rit' en een nieuwe baan gevonden.

De duur van zijn celstraf is gelijk aan die van zijn voorarrest, wat betekent dat de man niet terug de cel in hoeft.