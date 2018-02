Ymere verkoopt Haarlemmerpoort aan Stadsherstel voor renovatie

Woningcorporatie Ymere heeft de Haarlemmerpoort verkocht aan Stadsherstel Amsterdam. Die organisatie zal zich bezig gaan houden met de restauratie en het behoud van het monumentale pand.

Dat meldt Ymere zelf op de website. In november werd duidelijk dat de woningcorporatie de Poort te koop wilde zetten omdat het onderhoud erg duur is. Het pand is toe aan een renovatie, maar dat kost ontzettend veel geld. Zo veel geld, dat Ymere besloot dat liever aan andere panden uit te geven.

Alle zeventien sociale huurwoningen stonden toen al leeg. Stadsherstel Amsterdam neemt de Haarlemmerpoort inclusief alle contractuele verplichtingen en vergunningen over. Dat betekent dat drie huurders die beloofd waren dat ze mochten terugkeren, dat bij de nieuwe eigenaar ook kunnen.

Restauratie

Vorige week tekenden Stadsherstel en Ymere de verkoopovereenkomst. "Wij zijn er erg blij mee dat wij eigenaar kunnen worden van dit voor Amsterdam belangrijke gebouw. Door de Poort over te nemen kunnen wij ervoor zorgen dat het monument zorgvuldig gerestaureerd wordt en één geheel blijft", zegt directeur Stadsherstel Onno Meerstadt.

Stadsherstel Amsterdam heeft meer iconische gebouwen in de stad hersteld. Zo hebben ze het Pakhuis de Zwijger gerenoveerd, maar ook kerk De Duif aan de Prinsengracht. Wat hun plannen zijn met de Haarlemmerpoort, is nog onduidelijk. De partijen doen daar geen inhoudelijke mededelingen over totdat de Autoriteit Woningcorporaties toestemming heeft gegeven voor de verkoop.