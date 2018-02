Vechter Conor McGregor rookt wiet en bekijkt kunst in Amsterdam

De Ierse vechter Conor McGregor heeft een bezoek aan de stad gebracht. Coffeeshop Perix d'Ami plaatste gisteren een foto op Instagram waarop te zien is hoe McGregor een keuze probeert te maken uit het assortiment.

Zelf plaatste de vechter een foto van zijn luxe auto, die hij parkeerde voor het Moco-museum. Daar bekeek hij de tentoonstelling van de 'Big Banksy'.

De 29-jarige McGregor, één van de grote namen in de Mixed Martial Arts, was afgelopen augustus voor het laatst te zien in een gevecht. Hij nam het destijds op tegen de 40-jarige bokser Floyd Mayweather, maar verloor. Het duel, dat plaatsvond in Las Vegas, werd uitgezonden op diverse plekken in Amsterdam.