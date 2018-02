Terug naar heropvoedingskamp Asterdorp: 'We kwamen weleens op het politiebureau'

Als je stout was, zeiden mensen vroeger: 'Je gaat naar Asterdorp!'. In het dorp werden tussen 1927 en 1941 mensen gevestigd die door de ambtenaren gezien werden als lastig en asociaal.

In de 132 huisjes die het dorp telde woonden dus de zogenaamde 'ontoelaatbaren'. Er was een opzichter die van tijd tot tijd kwam controleren of de mensen wel zichzelf verzorgden, hun bed opmaakten, en hun huizen schoon hielden. Dit alles met het doel ze tot modelburgers te kneden.

In de documentaire Asterdorp: Het einde van de Wereld blikken oud-bewoners morgen terug op hun moeilijke tijd in het heropvoedingskamp. 'Het was een hele armoedige tijd en toch zijn we er doorheen gekomen', vertelt een oud-bewoonster. 'Wat we deden? Jatten. We zijn wel een aantal keer op het politiebureau, ja. Bij de winkels, het was kindertijd.'

