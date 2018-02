Amerikaanse comedian: wij weten weinig over Amsterdam

Nederlanders zijn goed in schaatsen omdat het in een stad als Amsterdam een belangrijk vervoermiddel is. Althans, dat maakte verslaggeefster Katie Couric van de Amerikaanse zender NBC haar kijkers wijs. Reden voor AT5 om verhaal te halen bij 'The American Comedian in Amsterdam', Greg Shapiro.

Het filmpje waarin de NBC-verslaggeefster een interessante uitleg gaf over schaatsen in Amsterdam werd een hit op internet. Maar waar ze haar informatie vandaan haalde, is niet helemaal duidelijk, want Amsterdammers hebben al een paar jaar niet meer over de grachten kunnen schaatsen.

'De laatste keer is al vier jaar geleden', zegt comedian Greg Shapiro. Maar hij begrijpt de opmerking van de verslaggeefster wel, want Amerikanen weten niet zo veel over Nederland. 'Wij weten over Amsterdam dat het laag ligt en dat het er soms vriest. En misschien heeft de verslaggeefster ook wel iets gehoord over de Elfstedentocht. Dus denkt ze dat Amsterdammers naar werk schaatsen.'

Zelf houdt hij daar in ieder geval ook van, laat hij zien in de video.