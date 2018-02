Botsing met tram in Van Baerlestraat

Door een aanrijding met een tram in de Van Baerlestraat op het Museumkwartier is een weggebruiker naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel.

De GVB spreekt van een aanrijding met een voetganger of fietser. Het tramverkeer was enige tijd gestremd. Maar tram 3 en 12, in de richting van Amstelstation en Amstelveen, beginnen nu weer te rijden.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) was ter plaatse, maar stelt geen onderzoek in.