Politie looft 20.000 euro uit voor gouden tip Ali Kaynak

De politie looft 20.000 euro uit voor de gouden tip omtrent de dodelijke schietpartij waarbij Halal Fried Chicken-oprichter Ali Kaynak om het leven kwam. Morgenavond wordt de zaak behandeld in Opsporing Verzocht.

De 48-jarige ondernemer werd vorig jaar op 11 september doodgeschoten in zijn auto aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Dat gebeurde vlakbij één van de Halal Fried Chicken-restaurants waar hij de franchisegever van was.

Lees ook: Politie tast nog in duister over motief doodschieten HFC-eigenaar

Drie weken voor zijn dood werd een compagnon van Kaynak onder vuur genomen. Hij overleefde het schietincident. Volgens de politie was dezelfde dadergroep bij deze aanval betrokken.

Belangrijke getuigen

Meerdere belangrijke getuigen hebben zich al gemeld, toch heeft de politie nog veel vragen. Zo is het nog niet gelukt om de vermoedelijke daders op te pakken. Ook is het nog onbekend wat hun motief was.

Lees ook: Daders liquidatie Ali Kaynak waren slanke twintigers gekleed in het zwart

In Opsporing Verzocht vraagt de politie daarom opnieuw aandacht voor de dodelijke schietpartij. Daarbij wordt er gezocht naar mensen die meer weten over de daders en getuigen die nog niet eerder met de politie hebben gesproken. De uitzending is morgen vanaf 20.30 uur te bekijken op NPO1.