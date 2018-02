Bewoners niet blij met bouwplannen Sixhaven: 'Ik schop ze allemaal in elkaar'

De gemeente heeft grootse bouwplannen voor de Sixhaven in Noord en daar zijn de bewoners van het IJplein niet blij mee. Door het concept dat nu op tafel ligt, zouden er ruim honderd woningen gesloopt moeten worden.

Bewoner Arnaud van Haeften vindt dat verschrikkelijk. 'Ik woon hier met veel plezier', zegt hij. 'Mijn opa en zijn vriendin hebben hier gewoond. Het is een prima plek.'

De bewoners van het IJplein zijn niet de enige die flink zijn geschrokken van de plannen. Vorig jaar was er al ophef over de fietsbrug die de Van der Pekbuurt zou moeten verbinden met de Sixhaven. 'Het is al een relatief kleine haven en door de brug zouden we er een groot gedeelte van kwijtraken. Dan blijft er weinig van over', zei Eric-Jan Wiebenga, voorzitter van de haven, vorig jaar.

'Ik schop ze in elkaar'

En nog geen twee weken geleden was het Laanwegkwartier in rep en roer omdat de plannen voor de nieuwbouw ten koste zouden gaan van bijna 30 woningen. 'Ronduit belachelijk, schrijnend en asociaal', zei een bewoner toen. Een ander: 'Dan schop ik ze allemaal in elkaar, nee, dat mogen ze niet doen.'

Daarom mengt nu ook de politiek zich in de discussie. De gemeente laat weten dat het om conceptplannen gaat en dat nog onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn. Op 22 februari is er een bewonersavond. Verantwoordelijk wethouder Van der Burg zal daar aanwezig zijn om de bewoners aan te horen.

Advies naar college

De PvdA en SP zijn in ieder geval tegen de sloop van de woningen. 'Wij hebben ook het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat dat in het advies van stadsdeel Noord richting het college is opgenomen', zegt Alphons Muurlink van de PvdA. Robert Brand (SP): 'Het zijn goede en betaalbare woningen, daar is een groot tekort van in Amsterdam. Die moet je dus niet slopen.'