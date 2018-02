Ondanks teleurstellende Ajax-wedstrijd is er toch wat te vieren: Kokkie is jarig

Met veel moeite lukte het Ajax om gistermiddag om met 2-1 van Twente te winnen, helaas deed koploper PSV dat een dag eerder ook tegen Sparta. Ajaxfans Kale en Kokkie hadden ondanks dat vanochtend toch iets te vieren bij de Toekomst.

Kale bracht een taartje mee voor de jarige Kokkie, die meteen aanvalt. 'Ik wil het chocolade eikeltje.' Maar de vrolijke setting weerhield de Ajacied er niet van om eens flink te klagen over de wedstrijd van gisteren.

Lees ook: Stroperig Ajax heeft moeite met laagvlieger Twente: 2-1

'Wat was het klote dat je de hele wedstrijd onzeker zit, dat je niet zeker bent dat je wint', aldus Kokkie. Hij zag de 'hele wedstrijd wegglijden'. Hoewel zijn compagnon het duidelijk met hem eens was, schoot hij toch wat confetti de lucht in om de sfeer er nog een beetje in te houden.

Verjaardagscadeautje

De twee discussierden vervolgens over de strafschop en over de vraag of deze gerechtvaardigd was. Volgens Kale moest de strafschop vooral maar worden gezien als 'een cadeautje' voor Kokkie's verjaardag.

Lees ook: Kale en Kokkie en een cadeau voor Veltman: 'Wat een ding hé!'

Voor de rest had de wedstrijd '75 minuten beter' moeten zijn volgens de mannen. Ze blikten enigszins gespannen vooruit naar de wedstrijden Feyenoord-PSV en PSV-Utrecht. 'Dan moet het gebeuren.' Ondertussen nam Kale nog maar een hapje. 'Er is toch niemand, je kan het', moedigt Kokkie hem vrolijk aan.