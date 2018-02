Alle grote partijen steunen woonplicht bij nieuwbouw

Alle grote partijen steunen een woonplicht bij koopwoningen. Dat zeiden de fractievoorzitters vanavond tijdens het woondebat in Pakhuis de Zwijger. 'Er worden veel panden opgekocht voor verhuur, dat verhoogt de druk op de markt', zei GroenLinks-voorzitter Rutger Groot Wassink.

Reinier van Dantzig van D66 benadrukte dat er weinig koopwoningen op de markt zijn. 'Veel gezinnen vechten om de laatste restjes.' Hij is daarom van mening dat mensen die een woning kopen, er echt in moeten gaan wonen.

Lees ook: Partijen zijn het eens: woningmarkt verdient alle aandacht, maar hoe?

Dat geldt ook voor de SP, maakte Laurens Ivens duidelijk, en bovendien voor Marjolein Moorman van de PvdA. 'Veel mensen kopen een appartement om het verhuren. Buy to let loopt ontzettend uit de hand.'

Kanttekening

De enige partij die nog wel een kanttekening plaatst, is de VVD. Eric van der Burg, wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Koopwoningen moeten koopwoningen zijn, maar de woonplicht moet alleen gelden bij nieuwbouw, bij bestaande bouw niet.'

Lees ook: 'Woonplicht' in de maak voor nieuwbouwwoningen

Ivens onderzoekt al of bij nieuwbouwwoningen in de stad een woonplicht mogelijk is. Een linkse meerderheid had hem in de gemeenteraad gevraagd werk te maken van de plicht. Toch is niet iedereen voor. Sven Heinen, van de makelaarsvereniging Amsterdam, vindt dat we moeten accepteren dat iedereen in Amsterdam wil wonen, maar 'niet iedereen dat kan'.