AT5 heeft een rol in de nieuwe film Gek van Oranje

In de nieuwe film Gek van Oranje speelt AT5 een kleine rol. Zo is actrice Suzanne Kipping te zien als AT5-verslaggever. Maar kan ze dat ook in het echt? AT5 daagde haar uit tijdens de première.

'Het is je eerste première, hoe gaat het ermee?', zo gaat Kipping van start. Haar collega Roben Mitchell antwoordt lachend dat hij het 'heel gezellig' vindt en er 'heel veel zin in heeft'.

De actrice corrigeert zichzelf meteen na haar vragensessie. Ze zou niet genoeg open vragen hebben gesteld. 'Je moet geen ja of nee kunnen antwoorden', aldus Kipping. Dat heeft ze geleerd van AT5-verslaggevers. 'Ik ben ook een dag met jullie mee gaan lopen, om te kijken hoe het in z'n werk ging'.

Onhandige reporter

Volgens de regisseur Pim van Hoeve speelt de actrice in de film een 'beetje een onhandige reporter'. Dat zou Kipping goed kunnen. In de zomerse feel good-film doet ze als Jennifer verslag van het WK in 2010.

In dat jaar bleef het Nederlandse voetbalelftal maar bleef scoren in Zuid-Afrika. Oranjefans hielden hun adem in: halen we de finale? Anderen probeerden al die voetbalwedstrijden zoveel mogelijk te vermijden. Maar niemand leek echt te kunnen ontsnappen aan de Oranjegekte. In Gek van Oranje wordt de verbintenis getoond die dankzij de Oranjegekte ontstaat.