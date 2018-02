Historisch weinig huurders uit corporatiewoning gezet

Het aantal ontruimingen van corporatiewoningen is vorig jaar wederom gedaald. In 2017 werden er in Amsterdam 257 huurwoningen ontruimd door woningcorporaties. Dat zijn er historisch weinig en 150 minder dan in 2016. Dat meldt het college vandaag aan de gemeenteraad.

De daling is volgens het de gemeente te danken aan de actieve aanpak van huurschulden. Bij 132 huishoudens was in 2017 nog sprake van ernstige betalingsachterstand, bij de overige 125 was sprake van woonfraude of -overlast.

Huurders met een betalingsachterstand worden actief benaderd. 'Vaak is meer aan de hand dan alleen financiële problemen en hebben mensen ook maatschappelijke hulp nodig. Zo zorgen we dat steeds minder mensen met schulden tussen wal en schip vallen en dat we jaarlijks duizenden mensen tijdig helpen en ze gewoon in hun huis kunnen blijven wonen', aldus directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

De corporaties hebben ook geïnvesteerd in verbetering van incasso-processen, onder meer door contact met de huurder te zoeken om een regeling op maat te treffen. Huurders met een bijstandsuitkering krijgen de mogelijkheid om de huur rechtstreeks op hun uitkering in te houden.

Het aantal ontruimingen als gevolg van huurachterstand daalt al jaren. In 2007 werden 838 corporatiewoningen ontruimd, in 2016 ging het om 407 woningen.