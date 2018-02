NBC-verslaggeefster biedt excuses aan voor schaatscommentaar

Katie Couric, de verslaggeefster van het Amerikaanse NBC, heeft op Twitter haar excuses aangeboden voor haar commentaar over schaatsen op de Amsterdamse grachten. Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen maakte ze haar kijkers wijs dat schaatsen een belangrijk vervoersmiddel is in Amsterdam.

Haar commentaar leidde de laatste dagen tot hilariteit op sociale media. Ook de Nederlandse Ambassade in de Verenigde Staten voelde zich geroepen om op haar commentaar te reageren en nodigde haar uit om alle innovatieve manieren waarop Nederlanders zich wél verplaatsen te komen bekijken.

'Ik probeerde jullie historische passie voor de sport te eren, maar het kwam er verkeerd uit!', reageert Couric nadat ze Nederland feliciteert met het aantal gewonnen medailles. 'Ik zou graag weer langskomen en jullie succes vieren!'

Congrats #Netherlands on your ?count so far! My apologies for being on thin ice for my comments re: skating on canals. I was trying to salute your historical passion for the sport but it didn’t come out that way! I’d ❤️ to visit again & celebrate your success! ?? https://t.co/NvYi7LwB2V