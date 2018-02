Verdachte dodelijke schietpartij Ten Katestraat voor de rechter

De 34-jarige Glotwich S, die ervan verdacht wordt de schoten gelost te hebben waardoor de de 18-jarige Naoufal Mohammadi in november 2016 om het leven kwam, staat vanochtend voor de rechter. Hij werd vorig jaar januari aangehouden in Parijs.

Glotwich S. had ruzie met twee broers: Ahmed (24) en Saïd (22), de eigenaren van een shisha lounge. Volgens het OM zou hij naar de shisha lounge zijn gekomen aan de Ten Katestraat met de intentie die broers dood te schieten. Hij zou de twee hebben geprobeerd af te persen waarna hij heeft geschoten.

Er werd meerdere keren geschoten en daarbij zijn de broers gewond geraakt. Maar ook de 18-jarige Naoufal, die niets met de ruzie te maken had, werd geraakt. De 18-jarige jongen kwam alleen kijken wat er aan de hand was. Hij zat eerder ook in het waterpijpcafé. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Advocaat Gerald Roethof zei tijdens een eerdere zitting dat Glotwich S. wel in de buurt van de schietpartij was geweest, maar dat hij niet geschoten zou hebben. De rechter achtte die verklaring destijds niet voldoende.

De Amsterdammer, bekend als Glotje, werd eerder veroordeeld voor moord. Tien jaar geleden schoot hij een Nigeriaanse crimineel dood in een flat in de Bijlmer. Hij kreeg daarvoor acht jaar cel. De zitting start om 09.00 uur. AT5-verslaggever Nicolaï Brannan volgt de zaak.

