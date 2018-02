Zoektocht na vondst kinderfietsje langs het water

Twee helikopters, een bootje en andere hulpdiensten zijn dit weekend uitgerukt nadat een voorbijganger een kinderfiets vond langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

De man had de fiets zondagmiddag gevonden op de Kanaaldijk in Over-Diemen. De politie twijfelde geen moment en zette direct groot in. Mogelijk was er sprake van een vermissing of ongeval.

Een politiehelikopter hing boven het gebied en er was uit voorzorg ook een traumahelikopter aanwezig. Met brandweerwagens langs het water en een bootje van de havenpolitie op het water startte een zoektocht.

Na onderzoek trok de politie de conclusie dat de kinderfiets vermoedelijk 'gewoon' achtergelaten was. De eigenaar mag hem komen ophalen bij de politie Diemen Ouder-Amstel. Toch is de politie blij dat de voorbijganger aan de bel trok toen hij het fietsje aantrof.