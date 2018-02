No Surrender-lid met vuurwapen aangehouden in Zuidoost

De politie heeft gisterochtend een 20-jarige man aangehouden tijdens een verkeerscontrole. Het lid van motorclub No Surrender bleek een vuurwapen bij zich te hebben.

De man werd rond 11.30 uur in zijn auto ter hoogte van de Holterbergweg aan de kant gezet, omdat beide inzittenden geen gordel droegen. Een van de mannen verklaarde tijdens de controle dat hij een vuurwapen bij zich had. Hij is daarop aangehouden.

Het vuurwapen is in beslag genomen. De verdachte zit nog vast voor onderzoek.