Ondernemers boos om scheve lantaarnpalen op de Dam

Winkeliers op de Dam zijn de 'lappendeken' van scheve en kapotte straatverlichting op het plein zat. Ze stuurden daarom een brandbrief naar wethouder Pieter Litjens.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag. Op de Dam staan allerlei verschillende modellen straatlantaarn door elkaar en een aantal staat scheef of is kapot. 'Dat past niet bij een nationaal plein met allure', zegt Richard Francke van de Groote Industrieele Club. Op de Dam staan onder andere lantaarns die in 2001 speciaal voor het plein ontworpen zijn. Maar als die kapot gaan, komen er oudere type palen voor in de plaats.

'Het gevolg is dat er inmiddels een woud aan scheve, kapotte en verschillende lantaarnpalen op het plein staan, waar wij en de vele bezoekers van het gebied helaas tegenaan kijken', zegt Francke. 'Ondanks toezeggingen dat dit opgelost zou worden, zien wij helaas tot op heden geen verbetering.'

Een woordvoerder van wethouder Litjens geeft toe dat de problemen er zijn. De oorspronkelijke lantaarnpalen zijn volgens haar 'in de loop der jaren echter zo vaak omver gereden dat op een bepaald moment de kosten van de reparaties van de palen niet verantwoord meer waren'. De gemeente gaat nu een nieuw 'verlichtingsplan' maken 'dat beter past bij dit gebied'.