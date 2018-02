Pieter Hilhorst grapt over eigen miljoenenblunder

Pieter Hilhorst, lijsttrekker van de PvdA bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, grapt op Twitter over zijn blunder van 188 miljoen euro.

Als wethouder in het vorige stadsbestuur was Hilhorst verantwoordelijk voor een foutje bij de Dienst Betalingen. Daardoor kregen negenduizend Amsterdammers een veel te hoge woonkostenbijdrage. De gemeente gaf zo 188 miljoen euro te veel uit.

Op Twitter linkt hij nu naar een bericht over een Belg die 'per ongeluk' twee biljoen euro op zijn rekening gestort kreeg (2.000.000.000.000 euro). 'Het kan altijd nog absurder...' is het bijschrift van Hilhorst vandaag.

Het kan altijd nog absurder... https://t.co/GHTsx8nW6c — Pieter Hilhorst (@Pieterhilhorst) February 13, 2018

De 188 miljoen euro van Hilhorst vloeide grotendeels wel weer terug in de gemeentelijke schatkist. Toch bedroeg de schade zo'n 1,5 miljoen euro.