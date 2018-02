Hof zet streep door rookruimtes in horeca

Rookruimtes in de horeca zijn niet langer toegestaan. De uitzondering voor de speciaal aangewezen rookruimtes is vandaag door het gerechtshof in Den Haag ongeldig verklaard.

Sinds 1 juli 2008 is een rookverbod voor de horeca van kracht, met uitzondering voor rookruimtes. Belangenvereniging Clean Air Nederland (CAN) spande daarop een rechtszaak aan om de uitzondering aan te vechten.

Het hof is het met CAN eens dat de uitzondering in strijd is met de zogeheten Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik, een verdrag waarbij Nederland partij is. Volgens het hof kunnen niet-rokers sociale druk voelen om zich bij rokers in de rookruimte te voegen.

Onvermijdelijk

Ook is het volgens het hof in de praktijk onvermijdelijk dat rook uit de rookruimtes ontsnapt en in de rookvrije gedeeltes van de horeca-instelling doordringt. Ook worden werknemers die in de rookruimtes moeten opruimen aan de tabaksrook blootgesteld.

Niet direct van kracht

Het verbod is niet direct van kracht. Er kan nog in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad. 'Het is aan andere partijen, zoals de Nederlandse overheid, om naar aanleiding van de uitspraak beleid te maken', aldus een woordvoerder van het gerechtshof.

Openbare gebouwen

CAN wil ook dat rookruimtes in andere openbare gebouwen niet meer worden toegestaan, maar het hof vindt dat de belangenvereniging de argumenten daarvoor onvoldoende heeft toegelicht.