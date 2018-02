Partij voor de Dieren wil van Artis een dierenopvang maken

In Artis mogen alleen nog maar dieren te zien zijn die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen overleven. De dierentuin moet een opvang worden. Dat stelt de Partij voor de Dieren voor in haar verkiezingsprogramma 'Plan B voor Amsterdam'.

De partij van lijsttrekker Johnas van Lammeren heeft momenteel één zetel in de raad, maar zou kunnen verdubbelen. Zoals de partijnaam doet vermoeden, zijn er veel voorstellen in het programma te vinden over dierenwelzijn. Zo wil de partij een wethouder Dierenwelzijn, Natuur en Milieu. Ook moet geregeld worden dat hulpdiensten altijd oog hebben voor het redden van huisdieren bij bijvoorbeeld een woningbrand.

Vleermuisvriendelijk

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente dierenwinkels aanmoedigt te stoppen met de verkoop van dieren en strengere regels voor het dierenwelzijn op kinderboerderijen. De partij pleit voor een verbod op hengelen en wil vleermuisvriendelijke straatverlichting in de stad. Levende kerststallen en andere 'dieronvriendelijke gebruiken en tradities' krijgen geen vergunning meer.

Lees ook: Partij voor de Dieren niet blij met Sinterklaaskameel: 'Gewoon niet doen'

Dierenwelzijn en vergroening van de stad voeren de boventoon, zo oppert de partij een plan voor autoloze dagen. Om te bewijzen dat ze geen one-issuepartij is, pleit de Partij voor de Dieren daarnaast ook voor andere zaken. Musea moeten bijvoorbeeld een dag per week gratis toegankelijk zijn. Maar ook op het gebied van emancipatie en privacy komt de partij met voorstellen. Denk aan een verbod op advertentieborden met gezichtsherkenning.