13-jarige jongen runt handel in gestolen fietsen

Een 13-jarige jongen is afgelopen week tegen de lamp gelopen in Amstelveen. In plaats van folders bezorgen of vakken vullen verdiende hij een zakcentje bij met gestolen fietsen. De politie spreekt van een 'lucratieve handel'.

Agenten in burger kwamen de jongen op het spoor en konden hem aanhouden. Hoeveel fietsen hij in totaal heeft gestolen is onduidelijk. De jongen krijgt naast een straf ook een zorgtraject om herhaling te voorkomen.

Naast de piepjonge fietsendief werden er afgelopen week ook twee andere fietsendieven aangehouden in Amstelveen. De twee werden op heterdaad betrapt en waren bekend bij de politie.