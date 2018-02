Stadshart Amstelveen gaat op de schop

Na veel gedoe krijgt Stadshart Amsterdam nu toch een gedaanteverwisseling. De eigenaar gaat 200 miljoen euro investeren in het winkelcentrum.

Unibail-Rodamco wilde al langer het Stadshart renoveren, maar gemeente en bewoners hadden bezwaren. Nu is er toch overeenstemming bereikt over een opknapbeurt. Het bedrijf is blij. 'We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we willen investeren', zegt topman Otto Ambagtsheer tegen Het Parool. 'Een winkelcentrum draait, in tegenstelling tot twintig jaar geleden, niet meer alleen om winkelen.'

Bioscoop

Er komt bijvoorbeeld meer horeca en winkels met verse producten, zodat bezoekers ook naar het Stadshart kunnen voor de gezelligheid. Daarnaast krijgt het Nieuw Loopveld (de ruimte tussen de C&A en Hema) een 'voornamelijk glazen' overkapping.

Het Parool schrijft dat het Binnenhof, het oudste gedeelte van het Stadshart, uiteindelijk zal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook moet er ruimte komen voor cultuur, zoals een (mega)bioscoop en dependance van bijvoorbeeld het Rijksmuseum of de Hermitage.