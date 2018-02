'Naoufal wilde graag naar Marokko vliegen maar ging nu in een kist'

De 18-jarige Naoufal Mohammadi kwam in november 2016 om te kijken naar een ruzie buiten tussen drie mensen. Daarbij werd uiteindelijk geschoten en Naoufal werd dodelijk getroffen. Tegen de vermeende schutter is vandaag 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Glotwich S. was op het moment van de schietpartij voorwaardelijk vrij. Hij kreeg eerder acht jaar celstraf voor het doodschieten van een Nigeriaanse crimineel in een flat in de Bijlmer in 2007.

S. heeft tot vandaag weinig losgelaten maar wilde in de rechtbank wel toelichten waarom hij meent onschuldig te zijn. 'Ik ben het niet geweest, ik ben een potje gaan voetballen.' Dat zou in Amstelveen zijn geweest maar de naam van de voetbalclub, een trainer of teamgenoten kon hij niet reproduceren.

De familie Mohammadi kwam uitgebreid aan het woord. 'Als oudste zus hoor ik mijn jongere broertje en zus te beschermen. Waar was ik toen het gebeurde?', zegt een emotionele zus. 'Je was altijd en overal aanwezig. Door het hele huis.'

Ook zijn vader kwam middels een voorgelezen verklaring aan het woord: 'Mijn zoon wilde altijd naar Marokko toe vliegen, maar hij vloog nu in een kist daar naartoe. Had ik hem kunnen beschermen als ik nog bij hem had gewoond? Ik had de kogel voor hem op willen vangen, dan was hij er nog geweest.'

De rechter was duidelijk geïrriteerd door de houding van S.: 'Had u dit niet eerder moeten verklaren (over het voetballen red.), zodat het onderzocht kon worden?' Op de vraag hoe het kon dat zijn pet en bril gevonden werden, had S. ook geen antwoord. Hij vertrok de avond na de schietpartij om onduidelijke reden naar Rotterdam, niet veel later vloog hij naar Suriname voor familiezaken.

'De maatschappij moet beschermd worden tegen S.', meent het Openbaar Ministerie. Het was op de avond van de schietpartij druk in de Ten Katestraat, er waren in verband met Sint-Maarten veel kinderen op straat. De uitspraak volgt over twee weken.