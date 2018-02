Coentunnel vier keer per dag dicht door te hoge vrachtwagens

De Coentunnel zit gemiddeld vier keer per dag dicht door een te hoge vrachtwagen, dit tot grote ergernis van weggebruikers. Maar: 'we kunnen niet anders', zegt tunnelbeheerder Ron van den Ende van Rijkswaterstaat.

De tunnel heeft hoogtedetectiesystemen. Als een vrachtwagen hoger dan de Europese norm van vier meter is verschijnt er een aanwijzing op de borden om de afslag te nemen. Als de vrachtwagenchauffeur toch doorrijdt wordt de tunnel direct afgesloten. Vandaag gebeurde dat zelfs twee keer achter elkaar.

'Als we niets doen staan er meerdere keren per dag vrachtwagens vast in de tunnel', vertelt Van den Ende. 'Dan moeten we ze er echt uit gaan trekken. Daar heeft de weggebruiker nog veel meer last van.'

'Controleer je hoogte!'

Rijkswaterstaat waarschuwt chauffeurs: 'controleer de hoogte van je voertuig'. Met een te hoge truck doorrijden kan een dure bekeuring opleveren. Zo ging er vandaag een Roemeense bestuurder op de bon omdat zijn vrachtwagen 4 meter 19 hoog was. De kosten? Bijna duizend euro.