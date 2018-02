Sportschool dreigt vergunning te verliezen na maandenlange verbouwing

Na een maandenlange verbouwing die enkele miljoenen kostte, dreigt sportschool Saints and Stars in West zijn vergunning kwijt te raken. De sportschool wilde op 1 maart openen, maar is volgens de gemeente te commercieel.

Wie in de sportschool aan de Tweede Constantijn Huygensstraat rondloopt, zou net zo goed in een club kunnen zijn. Verwarmde banken, een juicebar en een met neonlampen verlichte ruimte met boksballen. Buurtbewoners dienden om die reden al klachten in omdat ze bang waren voor geluidsoverlast. Een verbouwing nam die zorgen weg, maar nu moet de sportschool de volgende tegenslag verwerken.

De gemeente trekt de vergunning namelijk in omdat de sportschool te commercieel is. De sportschool komt in een voormalig politiepand en moet daarom van het stadsbestuur voor maatschappelijke doeleinden gebruikt worden. Daarom willen ze alleen een niet-commerciële sportschool, en die van sportschoolhouder Tom Moos past duidelijk niet in hun plaatje.

Ramp

Een ramp, vindt Moos. De vergunning heeft hij al acht maanden geleden gekregen. 'We hebben al mensen aangenomen. Er staan 25 mensen te popelen om aan het werk te gaan en nu krijgen we dit te horen.' Het lijkt erop dat het stadsdeel de spelregels heeft veranderd sinds Moos de vergunning kreeg.

Het stadsdeel zelf ontkent dat en zegt dat er al veel eerder duidelijk gemaakt was dat er bezwaren van omwonenden konden ontstaan. 'Maar dat ging voornamelijk over bezwaren die destijds golden, zoals geluid en drukte', zegt Moos.

Maatregelen

'Daar hebben we maatregelen voor genomen.' Moos wil de sportschool ook maatschappelijker maken. 'We willen korting geven voor senioren en contracten sluiten met sportopleiders.' Het stadsdeel wil verder niet inhoudelijk reageren op de zaak.