Juf overvallen door wildvreemde Valentijn: 'Gaat u het nu uitmaken met Michel?'

Juffen en meesters op ongeveer honderd Amsterdamse basisscholen kregen vandaag bezoek van een wildvreemde Valentijn. Een actie om de leerkrachten te bedanken voor hun 'tomeloze inzet voor de Amsterdamse jeugd en voor hun liefde voor het vak', aldus de organisator.

Dat de juffen en meesters in de stad het niet altijd makkelijk hebben bleek onlangs nog. Tijdens de griepepidemie van begin deze maand werden complete klassen naar huis gestuurd omdat er te weinig docenten waren. 'Wij kunnen geen goed onderwijs meer bieden. Het lerarentekort is al extreem en wordt alleen maar extremer. In 2020 missen we 400 leraren in Amsterdam', zei een aangeslagen leraar toen.

Lees ook: Leerlingen naar huis gestuurd vanwege griep docenten: 'De nood is hoog'

Met een verrassingsbezoekje moest de Amsterdamse juf of meester een hart onder de riem worden gestoken. Ook de leerlingen reageerden positief op de actie. Al snapte niet iedereen de liefdesactie. 'Oh, juf! Gaat u het nu uitmaken met Michel?'