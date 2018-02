'3,1 miljoen mensen bezochten Red Light Strip in 2017'

In het afgelopen jaar hebben ruim 3,1 miljoen mensen over de Oudezijds Achterburgwal gelopen. Het was vooral druk op 9 september, toen kwamen er 14.675 mensen naar het gebied, en op 11 november, toen 14.547 mensen de Red Light Strip bezochten.

Dat blijkt uit onderzoek van de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA). De vereniging heeft sinds het laatste kwartaal van 2016 de wifi-signalen van alle mobiele telefoons in het gebied gemeten. Op die manier is vrij exact te zeggen hoeveel bezoekers er waren. Telefoons die gedurende de dag meerdere keren langskwamen, zijn uitgesloten van de telling, omdat dat waarschijnlijk bewoners of werknemers zijn.

De drie drukste dagen in het afgelopen jaar waren 9 september, 11 november en 29 april. Op 9 september was het Open Monumentendag, maar of dat de reden is voor het grote aantal bezoekers, is niet te zeggen. Wat de drukte veroorzaakte op 11 november en op 29 april, is ook onduidelijk.

Concert Toppers

De drie drukste momenten waren op 27 mei tussen half 11 en 11 uur 's avonds, op 9 september om dezelfde tijd en op 15 april tussen 10 uur en half 11 's avonds. Over de oorzaken van de drukte is niets met zekerheid te zeggen, maar op 27 mei was er 's avonds een concert van de Toppers in de Arena. Mogelijk was het daardoor wat drukker in de stad.