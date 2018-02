In 2020 mogelijk toch supersnel internet in de Arena

Het kabinet gaat onderzoeken of het toch mogelijk is om de Arena in 2020 uit te rusten met een 5G-netwerk. Op die manier verbetert de mobiele bereikbaarheid en veiligheid, en kunnen bezoekersstromen beter worden gemanaged.

Dat schrijft Het Parool. Het 5G-netwerk is niet alleen handig bij het EK in 2020, het onvoorstelbaar snelle netwerk is ook onmisbaar voor bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Daarom wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat het snel geïntroduceerd kan worden in Nederland, met de Arena als proeftuin.

Opsporingsdiensten

Volgens Keijzer is dat lastig, omdat de benodigde frequenties voor het 5G-netwerk in Nederland op dit moment gebruikt worden door de opsporingsdiensten. Als de Arena 5G zou krijgen, zou dat de werkzaamheden in het afluistercentrum in het Friese Berum storen. Maar Duitsland voert volgens de krant vanaf 2021 al 5G in, waardoor er toch al sprake van storing zal zijn.

Daarom willen de VVD, CDA, D66 en PvdA dat het kabinet toch zijn best gaat doen om de frequenties veilig te stellen. Als dat voor 2020 lukt, zou het netwerk meteen in volle glorie getest kunnen worden bij het WK.

De ontwikkelingen in de Arena zouden dan overigens behoorlijk snel gaan. Het is nog niet zo lang geleden dat veel mensen helemaal geen ontvangst hadden in het stadion. Pas in 2013 werd er een 'mobiel indoornetwerk' aangelegd, zodat bezoekers toen eindelijk zonder problemen konden bellen en internetten via 2G, 3G en 4G.