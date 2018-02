Politie geeft beelden vrij in liquidatieonderzoek Ali Kaynak

De politie heeft beelden vrijgegeven van de schietpartij waarbij Halal Fried Chicken-oprichter Ali Kaynak om het leven kwam. Ook zijn er beelden vrijgegeven van eerdere intimidaties aan het adres van Kaynak, zoals brandstichting.

De ondernemer werd op 11 september 2017 rond 23:30 uur onder vuur genomen toen hij zijn zaak verliet. Twee mannen schieten hem van dichtbij neer. Kaynak overlijdt enige uren later aan zijn verwondingen. Over het motief van de daders is nog steeds weinig duidelijk.

Brandstichting bij meerdere filialen

De politie gaat ervan uit dat de twee daders tot dezelfde groep behoren die verantwoordelijk is voor eerdere intimidaties. Zo werd er brand gesticht bij meerdere filialen van Halal Fried Chicken. Op de vrijgegeven beelden zijn de daders van die brandstichtingen duidelijk zichtbaar. In een van de gevallen handelt een dader alleen. Bij een andere brand steken twee daders het vuur aan waarna ze weg rennen.

Met de beelden en een beloning van 20.000 euro voor de gouden tip hoopt de politie de daders van de schietpartij op te kunnen sporen.