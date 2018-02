Motoragent gewond na eenzijdig ongeval in Zuidoost

In Zuidoost is vanavond een motoragent gewond geraakt na een eenzijdig ongeval. Hij reed rond kwart over negen op de Karspeldreef tegen een deel van een brug aan en viel daardoor.

De agent moest vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Zijn toestand is stabiel. Door het ongeval moest de weg ter hoogte van de Flierbosdreef enige tijd worden afgezet voor onderzoek.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.