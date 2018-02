Weer twee auto's uitgebrand in Noord

Voor de tweede keer in een week zijn er in Noord twee auto's in vlammen opgegaan. Ditmaal was het raak aan de Zeevaart in Banne Buiksloot. De oorzaak van de branden is officieel nog niet bekend, maar naast de uitgebrande wrakken is een aansteker gevonden.

De brandweer kwam ter plaatse om de branden te blussen, maar kon niet voorkomen dat beide auto's total loss raakten. De uitgebrande Audi en Volkswagen Polo stonden naast elkaar geparkeerd.

De forensische opsporing onderzoekt of het vuur van de ene auto op de andere auto is overgeslagen of dat er sprake is van twee brandhaarden. Daarvoor wordt ook de gevonden aansteker onderzocht op mogelijke sporen. Een berger heeft de voertuigen weggehaald.

In de nacht van zaterdag op zondag gingen er op de Meeuwenlaan twee auto's in vlammen op. Toeval of niet, ook in dat geval ging het om een Audi en een Volkswagen.