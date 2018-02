Van besturen naar besturen: buschauffeur Fred Teeven vanaf morgen voorzitter in jeugdzorg

Voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en buschauffeur Fred Teeven wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverband tussen de in Amsterdam gevestigde William Schrikker Groep en de Jeugdbeschermers.

Teeven volgt daarmee Hans Simons op, die de functie sinds 2010 bekleedde, schrijft William Schrikker op zijn website. Met zijn aanstelling keert Teeven terug in het werkveld waarin hij ooit als Jeugdofficier van Justitie begon.

'Hij brengt veel kennis mee over het nieuwe jeugdzorgstelsel wat mede tijdens zijn kabinetsperiode vorm heeft gekregen. De organisatie verwacht dat de persoon en de kennis van Teeven aansluit bij de ambitie om binnen het huidige jeugdzorgstelsel te blijven investeren in innovatie en het bieden van integrale ondersteuning aan cliënten', aldus William Schrikker.

'Maatschappelijk en mooi werk'

Uiteindelijk moet Teevens kennis er toe leiden dat er minder kinder uit huis worden geplaatst, ondertoezichtstellingen korter duren en meer kinderen opgroeien in gezinsverband. Hij noemt de taken van Partners voor Jeugd 'maatschappelijk en mooi werk' waaraan hij in zijn rol als voorzitter graag een bijdrage levert.

Net als minister Opstelten stapte staatsecretaris Teeven in 2015 op, toen zijn positie door de bonnetjesaffaire onhoudbaar was geworden. Hoewel hij wachtgeld krijgt, is hij sinds november vorig jaar ook parttime buschauffeur bij vervoerder Connexxion. Het is niet duidelijk of hij dat werk voortzet. Teeven wordt morgen benoemd.