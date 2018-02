Na Airbnb wil college ook 'wildgroei bed and breakfasts' beteugelen

Dat het college de maximale verhuurtermijn van woningen op platforms als Airbnb verder heeft teruggeschroefd, betekent niet dat ongewenste effecten van vakantieverhuur volledig zijn beteugeld. Om verschuiving te voorkomen, wil de gemeente vanaf volgend jaar ook het aantal bed and breakfasts aan banden leggen.

Om dat te bewerkstelligen, wil het college dat er vanaf 1 januari 2019 voor iedere nieuwe B&B een vergunning wordt aangevraagd. In bestaande woningen kunnen vanaf 1 januari 2019 alleen nieuwe B&B's komen als er een vergunning is toegekend, zo schrijft het college.

Het gebrek aan regels omtrent B&B's ondermijnt de strengere regelgeving voor vakantieverhuur via platforms als AirBnB, redeneert het college. Ruim een maand geleden maakte het stadsbestuur bekend dat de maximale verhuurtermijn voor de verhuur van woningen via verhuurservices als Airbnb van zestig naar maximaal dertig dagen per jaar ging.

Verschuiving

De gemeente verwacht dat deze strengere regelgeving voor een verschuiving van illegale verhuur van vakantieverhuur naar B&B's zorgt. De vergunningsplicht voor B&B's moet de gemeente in staat stellen 'wildgroei van B&B's te voorkomen in wijken waar nu al veel toeristen zijn'.

Naar schatting zijn er momenteel vijfduizend B&B's in de stad. Circa de helft daarvan is geregistreerd, schat de gemeente. Voor de eigenaren van bestaande B&B's die zich hebben gemeld bij de gemeente, komt een overgangsregeling.

Om de plannen te kunnen doorvoeren, wil het college later dit jaar de huisvestingsverordening aanpassen.